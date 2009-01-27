Ющенко зустрічається з керівництвом Євросоюзу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у рамках свого робочого візиту до Брюсселя проводить зустріч з керівництвом Європейського Союзу.

У зустрічі беруть участь голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, комісар ЄС з питань зовнішніх відносин Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, представники Європейської комісії, повідомляє прес-служба Президента.

Планується, що основними темами зустрічі стануть економічні та політичні аспекти нещодавньої газової кризи, питання європейської інтеграції України, зокрема, хід переговорного процесу з укладання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та створення зони вільної торгівлі.