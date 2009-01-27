Баррозу прийняв запрошення Ющенка

12:05, 27 січня 2009
Політика
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Візит буде як символ підтримки

Голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ прийняв запрошення Президента України Віктора ЮЩЕНКА відвідати Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.БАРРОЗУ сказав на спільній прес-конференції з В.ЮЩЕНКОМ сьогодні у Брюсселі.

Ж.БАРРОЗУ наголосив, що здійснить цей візит як символ підтримки політичних та економічних реформ в Україні, які він вважає дуже важливими, у тому числі і для інтеграції України до Євросоюзу.

 

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