Яценюк: питання втрати роботи сьогодні є актуальним для мільйонів

В Україні має бути розроблена загальнонаціональна антикризова програма.

Про це сказав народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК під час презентації цієї організації в Одесі. Ініціативну групу, що приєднається до “Фронту змін” А.ЯЦЕНЮКА, очолює Костянтин РЖЕПІШЕВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі організації.

“В умовах кризи всередині країни ми повинні мати чіткий план дій”, - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, на сьогодні такого плану немає, і тому немає чіткого бачення того, що “зараз необхідно робити в агропромисловому, будівельному комплексі”.

Він додав, що на сьогодні досить актуальним є питання втрати роботи мільйонами людей. За словами А.ЯЦЕНЮКА, влада має дати відповідь щодо майбутньої перспективи цих людей.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що серед планів та завдань організації “Фронт змін” на найближчу перспективу є створення загальнонаціональної антикризової програми.

Виступаючи перед активістами, він зазначив, що “нинішня політична еліта, на жаль, не здатна змінити країну”. “Поки ми не піднімемо людей знизу, поки не знайдемо нових політиків, нових державних менеджерів, поки не отримаємо реальної підтримки людей, які готові змінювати, – нічого не буде змінено” - додав лідер “Фронту змін”.

Говорячи про лідерство в організації, А.ЯЦЕНЮК зазначив: “Якщо “Фронт змін” матиме вождя, це означатиме, що ініціатива загине”. “Може бути лідер, але не тоталітарний режим” - додав він.

При цьому він закликав присутніх приводити в організацію людей, які хочуть змін і здатні бути відповідальними за ці зміни.

“Хто буде найкращим – той і керуватиме. Хто ефективний – той і у першій ланці. Інші – це кадровий резерв, люди запасу», – зазначив А.ЯЦЕНЮК.