Сподіваємося на перегляд закону: МЗС Німеччини розкритикувало е-декларування для українських антикорупціонерів

Закон про внесення змін до е-декларування, який зобов'язує борців з корупцією заповнювати електронні декларації, є кроком у неправильному напрямку. Про це йдеться у заяві МЗС Німеччини.

"Неспроможність громадянського суспільства бути залученим у боротьбу з корупцією не в інтересах України. Ми сподіваємося на перегляд закону у найближчому майбутньому" - наголосили у відомстві.

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У відомстві зазначили, міжнародна спільнота високо оцінила реформи, запроваджені українським урядом, зокрема щодо електронного декларування активів.

"Однак зараз підзвітність органів державної влади відходить на задній план. Створюється враження, що всупереч офіційній антикорупційній політиці заходи мають вживатися проти тих, хто ставить собі за мету боротьбу з корупцією", - заявили в МЗС Німеччини.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (№6172). Відповідні дані містяться на сайті парламенту. Зазначається, що закон повернуто з підписом від президента, 27 березня.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України «Про запобігання корупції» (№6172), яка звільняє військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від подання е-декларацій і зобов'язує до цього представників громадських об'єднань. Низка представництв інших держав в Україні назвали "кроком назад" поправки до закону щодо е-декларування.