ЗМІ припустили, коли Порошенко може зустрітися із Трампом

Президент Петро Порошенко може зустрітися із своїм американським колегою Дональдом Трампом уже в кінці травня, пише РБК-Україна.

Зазначається, що саме цей період як найбільш вірогідним для зустрічі двох лідерів, розглядає команда Петра Порошенка, адже саме в цей час, 26 травня, пройде засідання глав країн-членів НАТО.

Ще одним варіантом для проведення зустрічі є саміт країн G7, який пройде в Італії 25-27 травня.

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"Не виключена зустріч на полях саміту, але буде вона до або після саміту або поза його - це залежить від того, як будуть розгортатися події. Нам дуже важливо проговорити з Трампом наше бачення мирного врегулювання ситуації на сході, своєрідної "дорожньої карти", щоб адміністрація президента США сформувала своє бачення своєї участі і допомоги у врегулюванні ситуації на сході України", - сказала голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко.

Попри те, що команда президента Порошенка не отримала офіційного запрошення ні на одну з двох травневих зустрічей світових лідерів, у глави держави все ж сподіваються на зустріч із Трампом.

"Американці нам прямо сказали, мовляв, ви будьте готові, що вам повідомлять про зустріч за 24 години до її початку, і потрібно буде летіти", - повідомило виданню джерело команді президента.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови АП Костянтин Єлісеєв заявляв, що зустріч президента України Петра Порошенка з американським колегою Дональдом Трампом відбудеться після того, як сторони узгодять порядок денний.