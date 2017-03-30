Рабинович: Обкладати податком працюючих пенсіонерів – це варварство

Народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабинович подав законопроект про скасування податку на пенсію працюючих пенсіонерів. Про це політик заявив в авторській передачі "Хто кому Рабинович" на каналі "112 Україна".

Відповідаючи на запитання телеглядача про скасування податку на пенсію, Вадим Рабинович заявив наступне: "Я подав такий законопроект в парламент і на наступну передачу ("Хто кому Рабинович", виходить раз на тиждень по неділях. - Ред.) принесу вам список, хто з депутатів готовий його підтримати".

За словами парламентарія, українське керівництво повинно бути зацікавлене в тому, щоб люди з великим досвідом, які вийшли на пенсію, не йшли на спокій, а були інтегровані в систему, працювали на свою країну.

"Варварська річ - обкладати податком пенсію, тому що пенсія - це відкладена зарплата. Ви вже сплатили гроші в бюджет за те, що вам відклали цю пенсію. А тепер вам кажуть: так, але ще раз заплатите. Я буду з цим боротися", - запевнив лідер партії "За життя".

Нагадаємо, що міністр соціальної політики Андрій Рева нещодавно запропонував позбавити права на пенсію працюючих пенсіонерів. Таким чином, вони повинні будуть вибирати: або працювати, або отримувати пенсію. Вадим Рабинович цю ідею розкритикував.