Ющенко: газова криза виникла через геополітичні інтереси Росії
...і проєвропейську позицію України
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що газова криза виникла через геополітичні інтереси Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ та прем’єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ брифінгу у Вроцлаві.
В.ЮЩЕНКО вважає великою помилкою обґрунтовувати ситуацію з поставками газу, що виникла на початку січня, виключно комерційним або економічним конфліктом.
«Газ – це політика, а великий газ – велика політика, і в основі того, що відбулось на початку січня, лежать геополітичні інтереси Росії», - сказав Президент України.
Він запевнив європейську громадськість, що Україна ніколи не робила жодного кроку, спрямованого на припинення поставок газу до ЄС.
«В Україні не родився і ніколи не родиться політик, який перекриє транзит російського газу до Європи. Якщо вам про це хтось говоритиме (що Україна перекрила газ – УНІАН), згадайте мої слова. Це велика брехня», - наголосив В.ЮЩЕНКО.
Президент пов’язує виникнення газового конфлікту з РФ з проєвропейською позицією України.
В.ЮЩЕНКО подякував прем’єр-міністру Чехії за його великий вклад у врегулювання цього конфлікту.