Луценко: СБУ перетворилась на кишеньковий підрозділ Банкової
...та окремих комерційних структур
Міністр внутрішніх справ України, лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що Служба безпеки України "вже давно перетворилася на кишеньковий підрозділ Банкової та окремих комерційних структур". Про це йдеться в коментарі Ю.ЛУЦЕНКА, переданому УНІАН прес-службою «Народної самооборони».
Ю.ЛУЦЕНКО, зокрема, зазначає, що "публічні погрози Служби безпеки України, першим заступником керівника якої сьогодні було призначено Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, Енергетичній регіональній митниці з вимогою «не допустити розмитнення» газу, що зберігається у підземних сховищах України й на який претендує компанія «РосУкрЕнерго», є яскравим доказом того, що СБУ вже давно перетворилася на кишеньковий підрозділ Банкової та окремих комерційних структур".
За словами політика, питання розмитнення газу перебувають виключно у компетенції інспектора митної служби, який і має приймати законні рішення. «На моє переконання, - говорить Ю.ЛУЦЕНКО, - сьогоднішня заява СБУ є звичайнісіньким шантажем, покликаним зірвати виконання українсько-російських домовленостей щодо транзиту газу в Європу й на цьому ґрунті повернути на газовий ринок України посередника з сумнівною репутацією".
"А головне, Служба безпеки України створила нову посаду у держструктурі – заступника по безпеці олігарха ФІРТАША», - заявив політик.
Довідка УНІАН. 28 січня Служба безпеки України направила офіційне застереження до Енергетичної регіональної митниці України з вимогою не допустити будь-яких незаконних дій стосовно обсягів газу, які знаходяться під митним контролем та заявлені у митному режимі як «транзит». СБУ наголошувала, що "під час будь-яких операцій стосовно цих обсягів газу в обов’язковому порядку мають бути присутніми співробітники спеціального підрозділу СБУ з боротьби із корупцією та організованою злочинністю для недопущення будь-яких дій, що завдають шкоди національним інтересам держави".
На уточнююче запитання УНІАН, про які саме обсяги газу йдеться, начальник прес-центру СБУ – прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО сказала, що мова йде про обсяги всього газу, який заявлений як транзит.
Водночас, 24 січня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Державна митна служба повинна здійснити митне оформлення природного газу обсягом 11 млрд. кубометрів, який НАК «Нафтогаз України» придбав у ВАТ «Газпром» і який вже знаходиться в українських газових сховищах. Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила, коментуючи заяву голови Держмитслужби Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО про неможливість розмитнення газу з ПГС, оскільки його власником є компанія «РосУкрЕнерго». «Як виявилося, ХОРОШКОВСЬКИЙ і ФІРТАШ – одна команда, але в той же час все буде розмитнено, все буде зроблено як слід, і ніхто у народу України не забере газ, який йому належить. Ніхто!»,- сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
28 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником голови СБУ.
Перший заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК пов`язав звільнення В.ХОРОШКОВСЬКОГО з посади голови Державної митної служби України із ситуацією, що виникла в січні поточного року з розмитненням газу, що належить «РосУкрЕнерго». «Я переконаний, що йдеться про конфлікт – про ту мутну ситуацію, що виникла з розмитненням газу «РосУкрЕнерго», - сказав О.ШЛАПАК.