Члени НАЗК не змогли зібратися на позачергове засідання

На засідання, яке скликала голова Агентства з питань запобігання корупції Наталя Корчак, не прийшли члени НАЗК Руслан Рябошапка та Руслан Радецький. Про це повідомляє "Українська правда".

На засіданні мали розглянути питання про визнання збоїв роботи реєстру поважною причиною для неподачі декларацій до 1 квітня, висновки про моніторинг звітів партій та інші питання.

Як повідомив на засіданні представник НАЗК Олександр Скопич, реєстр за останні дні працює в штатному режимі.

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Особи, які обіймають особливо важливі посади і мають подати декларації до 1 квітня, уже подали 99 774 декларації. З цієї категорії декларації ще не подали близько 3 тисяч посадовців. Загалом у системі уже зареєстровано 890 тисяч 301 щорічна декларація.

Для того, щоб НАЗК могло ухвалювати рішення, на засіданні мало б бути щонайменше троє членів агентства.

Як заявив Скопич, "динаміка заходів на сайт реєстру впала, тож всі декларанти, які мають подати декларації до 1 квітня, можуть встигнути це зробити до кінця дня".

Нагадаємо, Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку через неполадки із системою подачі е-декларацій. Голова НАЗК у відповідь на ці заклики заявила, що не збирається йти у відставку.