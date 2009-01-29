У Ющенка пояснили призначення Хорошковського

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО на посаду першого заступника голови Служби безпеки України, оскільки не хотів втрачати в системі виконавчої влади достатньо професійного і перспективного фахівця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

“Серед тих структур, на які він (Президент) безпосереднє має вплив, знайшов йому (В.ХОРОШКОВСЬКОМУ) гідне місце», - сказав О.ШЛАПАК.

При цьому він наголосив, що, з юридичної точки зору, у тому, що указ про призначення В.ХОРОШКОВСЬКОГО на нову посаду з`явився до його звільнення з попередньої посади, жодних проблем і питань немає.

“Президент працював певним чином на випередження, оскільки зрозуміло було, що після позавчорашнього інтерв`ю Валерія Івановича співпраці у нього з урядом вже не буде. Конфлікт зайшов майже в кримінальну площину, оскільки йдеться зараз про вимогу від імені прем`єр-міністра підписувати документи, які, на думку В.ХОРОШКОВСЬКОГО, не можна підписувати з точки зору права”, - сказав О.ШЛАПАК.

Довідка УНІАН. 24 січня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Державна митна служба повинна здійснити митне оформлення природного газу в обсязі 11 млрд. кубометрів, який НАК «Нафтогаз України» придбав у ВАТ «Газпром» і який вже знаходиться в українських газових сховищах. Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила, коментуючи заяву голови Держмитслужби В.ХОРОШКОВСЬКОГО про неможливість розмитнення газу з ПГС, оскільки його власником є компанія «РосУкрЕнерго». «Як виявилося, ХОРОШКОВСЬКИІЙ і ФІРТАШ – одна команда, але у той же час все буде розмитнено, все буде зроблено як слід, і ніхто у народу України не забере газ, який йому належить. Ніхто!», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

27 січня "Українська правда" опублікувала інтерв`ю В.ХОРОШКОВСЬКОГО під заголовком "Всі люди для Тимошенко є ресурсом для споживання", в якому він різко висловлюється про дії прем`єра.

28 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником голови СБУ.

Того ж дня уряд звільнив його з посади голови Державної митної служби України.