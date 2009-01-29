У Ющенка кажуть, що «уряд лізе абсолютно не на свою територію»

Секретаріат Президента України виступає категорично проти того, щоб Національний банк України погоджував свої рішення щодо рефінансування комерційних банків з Кабінетом міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«Уряд лізе абсолютно не на свою територію, і я боюся, що в даному випадку ми матимемо ситуацію, яка була, коли уряд схвалював газові контракти – коли в членів уряду на руках нічого не було, але всі говорили «одобрямс», тобто всі слухатимуть прем`єр-міністра і, очевидно, слухняно підтримуватимуть рефінансування того чи іншого банку», - сказав О.ШЛАПАК.

Він підкреслив, що прем`єр-міністр України є дуже досвідченою людиною, «але, мені здається, що краще було б не брати на себе відповідальності там, де ти не можеш професійно вплинути на ситуацію».

О.ШЛАПАК зазначив, що схема з погодження питання рефінансування банків, яка була схвалена на минулому засіданні Кабміну (21 січня – УНІАН) є безглуздою.

«Наскільки мені відомо, Національний банк погодився на те, щоб ця була схема була все-таки впроваджена, з тим, щоб, можливо, на практиці потім довести, що так не можна проводити рефінансування комерційних банків. Почнемо цю роботу, а потім ми розраховуємо, що разом з Нацбанком ми в Конституційному Суді доведемо нашу правоту. І раз і назавжди у парламенту і уряду не буде посягань на конституційну незалежність Нацбанку», - сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи сьогодні урядове засідання, повідомила, що Кабінет Міністрів має намір сьогодні розглянути порядок рефінансування Національним банком України комерційних банків в умовах кризи.

У той же час, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН повідомив, що уряд планує ввести посаду спеціального уповноваженого Кабінету міністрів у Національному банку України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 2 січня звернувся до Конституційного Суду для вирішення питання про відповідність Конституції України статті 86 Закону "Про Державний бюджет на 2009 рік", яка містить норму щодо обмеження права Національного банку одноосібно здійснювати рефінансування комерційних банків.