Харківський вуз перейшов на гасові лампи

Військові частини та установи Харківського гарнізону вже третю добу відключені від електропостачання.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, відключення відбулося опівдні 27 січня у зв’язку із заборгованістю військових частин та установ перед ВАТ “Харківобленерго”.

Відтак, зазначили в Міноборони, на сьогодні без електропостачання знаходяться Харківський університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба, до навчально-матеріальної бази якого входять навчальні корпуси, вартове містечко, військовий готель “Зірка”, санчастина, їдальня, клуб, лазня, казарми та курсантські гуртожитки. Також третю добу без світла залишаються приміщення Харківського військового ліцею та гарнізонний Будинок офіцерів.

Як зазначив начальник квартирно-експлуатаційної служби тилу Харківського університету Повітряних сил підполковник Олександр ШИЛО, це відключення не перше – у січні вищий військовий навчальний заклад уже був знеструмлений на 1,5 доби.

“Борг Харківського університету Повітряних сил за електропостачання на сьогодні становить 217 тис. грн. За січень поточного року, згідно з домовленістю, вищий військовий навчальний заклад має сплатити за електропостачання до 5 лютого, однак цю домовленість чомусь порушено”, - зазначив він.

За словами О.ШИЛА, курсантська їдальня на даний час повністю відключена від електропостачання, тому прийоми їжі проходять не за графіком.

“На базі їдальні університету харчуються не тільки курсанти Харківського університету Повітряних сил, але й ліцеїсти та курсанти військового факультету Юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Аби вийти зі складної ситуації, начальник ліцею був змушений прийняти рішення щодо надання місцевим ліцеїстам звільнення по домівках, а також забезпечення харчування решти вихованців їжею, яку привозять”, - зазначив він.

Як додав О.ШИЛО, їжа для особового складу готується на інших військових містечках і транспортом доставляється до їдальні. “Аби забезпечити більш-менш нормальний прийом їжі, в їдальні використовують гасові лампи та аварійні джерела живлення, а в казармах світло відсутнє взагалі”, - зазначив він.

Ще однією проблемою, яка постала перед керівним складом Харківського університету Повітряних сил, є те, що у навчальних корпусах за відсутності електроенергії викладачі проводять виключно лекційні заняття. Також змінено графік і розклад занять з курсантами.

“Після 17-ї години, коли надворі настає темрява, заняття з самопідготовки у класах зупиняються”, - сказав О.ШИЛО.

За відсутності електроенергії проблемною стає і організація служби військ в університеті. У першу чергу, це стосується забезпечення охорони майна і зброї.

Ситуація у гарнізонному Будинку офіцерів теж досить складна. Тут припинили свою роботу 17 гуртків народної та художньої самодіяльності, які укомплектовані в першу чергу дітьми віком від 4 років.

На даний час борг по Харківському військовому гарнізону за спожиті комунальні послуги за минулий рік становить близько 600 тис. грн.