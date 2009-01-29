Парламенту слід розглянути питання про відповідальність уряду

Харківська обласна рада підтримала ініціативу парламентської фракції Партії регіонів розглянути у Верховній Раді питання про відповідальність уряду Юлії ТИМОШЕНКО за нинішню ситуацію в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява була прийнята сьогодні на сесії облради за ініціативою фракцій Партії регіонів і «Віче».

В дискусії з цього питання на сесії виступили народні депутати України Дмитро ШЕНЦЕВ (Партія регіонів), Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА (КПУ) та Валерій КАМЧАТНИЙ (БЮТ).

За словами Д.ШЕНЦЕВА, розгляд цього питання у Верховній Раді і відповідні висновки допоможуть «зупинити країну від сповзання у безодню».

Засуджуючи в цілому діяльність уряду, А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА, водночас, розкритикувала Партію регіонів за те, що ця політична сила, на її думку, «голосуючи начебто за відставку ТИМОШЕНКО, всю повноту влади фактично передасть ЮЩЕНКУ».

У свою чергу В.КАМЧАТНИЙ вказав своїм політичних опонентам на безплідність їхніх дій, висловившись за те, щоб дати уряду спокійно працювати і консолідуватися довкола вирішення питань пом’якшення наслідків економічної кризи.