Україна керується застарілими і неефективним нормами протимінної діяльності - нардеп

В Україні керуються застарілими і неефективним стандартами протимінної діяльності.

Про це повідомила нардеп від БПП, член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз, нагадавши про те, що 4 квітня відзначається Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності щодо розміновування.

"Хотіла б звернути увагу на проблематику гуманітарного розмінування території України. На даний момент наша держава керується застарілими і неефективними з точки зору досвіду західних партнерів нормами і стандартами протимінної діяльності. За роки незалежності в Україні не було жодного позитивного руху в напрямку врегулювання норм і прав про гуманітарне розмінування та розмінування в цілому", - йдеться в повідомленні.

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При цьому нардеп нагадала, що уряд вніс до Ради законопроект про протимінну діяльність в Україні (№5189-1).

"Законопроект вкрай необхідно включити до порядку денного Верховної Ради України, адже завдяки саме цим законопроектом ми зможемо прокласти правильний і чіткий шлях до початку будівництва процесів управління протимінної діяльності за міжнародними стандартами", - пояснила вона.

З початку збройного конфлікту на Донеччині зафіксовано 1205 випадків підриву людей на боєприпасах. Такі дані надає Міністерство оборони України. 403 з постраждалих - мирні жителі, 68 з них - діти.