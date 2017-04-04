Золотого унітазу немає, але є портрет коханки: суд арештував хатнє майно Януковича

Суд арештував хатнє майно екс-президента-втікача Віктора Януковича, яке він залишив у Межигір'ї після втечі. Дозвіл дав Печерський районний суд Києва, пише ZN,Ua.

Зазначається, що слідчі Генеральної прокуратури України зробили ретельний опис домашнього краму Януковича.

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Під опис слідчих потрапили навіть вази та порцелянові статуетки, а також меблі, килими, сантехніка та портрет коханки втікача.

Але під опис не потрапив легендарний золотий унітаз Януковича, однак є дві душові кабіни золотого кольору.

Як повідомляв УНІАН раніше, приблизно в 10 млрд грн у Генпрокуратурі оцінюють майно Віктора Януковича у "Межигір'ї".

Його описували упродовж минулого року і половина з цієї суми вже доведена фінансовими документами. Раніше описане майно арештовували, але не в цілому, а тематичними частинами. Вже є рішення суду щодо автопарку, алкоголю і нерухомості. Тепер до списку додали ще корабель-ресторан.