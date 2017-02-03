ГПУ оцінила "Межигір'я" в 10 мільярдів гривень

Його описували упродовж минулого року і половина з цієї суми вже доведена фінансовими документами, йдеться в сюжеті ТСН.

Наразі описане майно арештовують, але не в цілому, а тематичними частинами. Вже є рішення суду щодо автопарку, алкоголю і нерухомості. Тепер до списку додали ще корабель-ресторан. У найближчі два тижні слідчі подадуть до суду позов щодо ще майже двох десятків об'єктів "Межигір'я".

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Коли завершать процедуру взяття всього майна під арешт, остаточно підрахують його вартість і додадуть до справи про заволодіння Януковичем державною резиденцією.

"Витрачено на будівництво, закупівлю різного роду речей і так далі – це не остаточна цифра, вона може бути до 10 мільярдів грн. Це те, що стосується витрат, наприклад, ваза і документи, що коштує стільки-то. А там, де таких документів немає, буде призначатися експертиза", - пояснив керівник спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.