Тимошенко не планує переглядати держбюджет протягом півроку

Уряд не планує переглядати державний бюджет на 2009 рік протягом півроку.

Про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила в ексклюзивному коментарі УНІАН.

Вона підкреслила, що бюджет цілком повноцінний, і, судячи з результатів січня, він виконується.

«Я хочу сказати, що бюджет повноцінний, сьогодні він виконується, і якщо через перші півроку ми побачимо якісь ризики, то тоді ми думатимемо, чи треба переглядати бюджет. Але поки що бюджет діє надійно, і ми його абсолютно не збираємося переглядати», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також підкреслила, що «істеричні» заяви політиків найвищого рівня з приводу бюджету, що з`явилися в останні дні, лише дестабілізують ситуацію.

«Усі ці істеричні настрої хай вони залишать, адже це їм у президентській кампанії не допоможе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО в екстреному зверненні до народу поклав персональну відповідальність за економічну ситуацію в країні на прем`єр-міністра і заявив, що на сьогодні уряд не зібрав і половини запланованого на січень обсягу податків і зборів, назвавши причиною цього нереальність бюджету.

Президент від імені всієї країни висунув вимогу до уряду і парламенту негайно підготувати «чесний бюджет, де витрати відповідатимуть можливостям економіки».

У свою чергу голова Держказначейства Тетяна СЛЮЗ сьогодні заявила, що за оперативними даними на 31 січня, державний бюджет України (загальний і спецфонд) виконано на 101%.

Т.СЛЮЗ також повідомила, що надходження за січень до бюджету склали 12,2 млрд. грн. Надходження до місцевих бюджетів у січні 2009 року порівняно із січнем 2008 року збільшилися на 330 млн. грн.