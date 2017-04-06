Парубій розповів, чому імовірний початок дії "безвізу" планується на червень

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сподівається, що з липня українці зможуть вже не стояти в чергах на оформлення віз для поїздок до країн Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

На питання, коли рішення щодо надання Україні безвізового режиму вступить в силу та розпочнеться його дія, Парубій із посмішкою зазначив, що він "не буде днів називати - вже називали дні".

"Це, швидше всього, станеться у червні. І я скажу відверто, це пов'язано з виборами в одній з країн. Вони будуть чекати, поки минуть їхні вибори, щоби не взяти на себе негатив", - сказав спікер.

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Він додав, що відбуватимуться офіційні процедури, а також має відбутися остаточна ратифікація. "Але це, орієнтовно, відбудеться в червні", - зазначив Парубій.

Водночас він наголосив, що найважливішим є те, що цей процес вже "незворотній, ніяких не може бути підводних каменів на цьому шляху". "Є тільки виписані бюрократичні норми, які мають бути пройдені для остаточного рішення", - сказав він.

Так, Парубій висловив сподівання, що "ті, хто планували їхати у липні-серпні чи в Угорщину, чи в Хорватію... вони зможуть поїхати, вже не вистоюючи в чергах за візами".

Спікер зазначив, що сьогоднішнє рішення Європарламенту щодо безвізу для України є надзвичайно важливою подією.

Як повідомляв УНІАНІ раніше, на 23 квітня та 7 травня заплановані два тури президентських виборів у Франції.