"Масові вбивства не можуть бути непокараними": в МЗС прокоментували удар США по Сирії

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця прокоментував нічний ракетний удар Сполучених Штатів Америки по авіабазі в Сирії, заявивши, що масові вбивства не можуть залишатися непокараними.

Про це дипломат написав у Twitter.

«Дії США чіткі і мені зрозумілі: масові порушення прав людини і вбивства в Сирії не можуть залишатися непокараними. Асад і Кремль - спільники», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня, вночі Сполучені Штати Америки завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на імовірну атаку із застосуванням хімічної зброї на місто, утримуване повстанцями.

Пентагон заявив, що 59 крилатих ракети «Томагавк» були випущені о 04:40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря. У відомстві зазначили, що російські військові, які підтримують сирійський уряд, були поінформовані заздалегідь про цей крок з боку США.

У заяві Пентагону зазначається, що ракети були випущені по літаках, ангарах, заправних станціях, складах техніки і озброєнь та засобах ППО на сирійській військовій базі Шайрат.

У той же час Путін назвав удари США по Сирії "агресією під надуманим приводом".