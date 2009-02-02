Черновецький рятуватиме киян від “нелюдських вимог Кабміну”

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має намір підвищити контроль за якістю послуг житлових організацій, а також спрямувати роботу київської влади “на забезпечення максимального захисту малозабезпечених киян”. Про це йдеться в коментарі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, переданому УНІАН заявив.

«Я маю намір встановити жорсткий контроль за роботою жеків у Києві, – завив він. – Кияни повинні отримувати якісні комунальні послуги своєчасно та в повному обсязі. Робота столичної влади спрямована на збереження і розвиток міської інфраструктури та комунікацій, як би не стромляли нам палиці в колеса представники Кабміну. І завжди головним пріоритетом для нас буде захист малозабезпечених киян від бездарних дій уряду, який фактично намагається поставити на коліна місцеве самоврядування».

Київський міський голова відзначив, що незважаючи на колосальні вилучення з київського бюджету, столична влада не залишить без уваги проблеми соціально уразливих громадян.

«Кожен киянин, який належить до соціально уразливої категорії громадян, – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, – кожен малозабезпечений пенсіонер, інвалід буде захищений київською владою. Ми знаємо поіменно кожного з 550 тисяч чоловік, яким буде забезпечено захист від нелюдських вимог Кабміну з підвищення комунальних тарифів. Для них тарифи не піднімуться на жодну копійку. І кожен киянин з цієї категорії одержить лист від мене з роз`ясненням позиції київської влади з цього питання».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що київська влада знаходитиме нові шляхи для наповнення міського бюджету, щоб “покрити ті вилучення зі столичного бюджету, що провів Кабмін”.

«Величезні кошти – близько 7,5 млрд. гривень – Кабмін виймає з кишені киян цього року, – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. – Це прирівнюється до бюджетів кількох обласних центрів. Уряд фактично відбирає у киян всі надбавки та доплати – в т.ч. муніципальні пенсії, доплати лікарям і вчителям. Усе це відбувається на тлі подорожчання газу та розкрученої інфляції. Ми не сидітимемо склавши руки, і спрямуємо всі зусилля на те, щоб міський бюджет було виконано, а кияни були соціально захищені».