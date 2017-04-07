Чорновол закликає НАБУ розслідувати відчуження землі Міноборони за часів Гриценка

Національне антикорупційне бюро України має розслідувати злочин Міністерства оборони часів міністра Анатолія Гриценка щодо незаконного відчуження військового майна у Конча-Заспі.

Відповідне депутатське звернення до голови НАБУ Артема Ситника направила член фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що завдяки журналістському розслідуванню програми "Схеми" стало відомо, що тодішній міністр оборони Анатолій Гриценко у 2005-2006 роках, використовуючи своє службове становище, організував корупційну схему, яка призвела до розтрати майна в особливо великому розмірі.

Журналісти з'ясували, що Міністерство оборони втратило понад 24 га землі в елітному районі Канча-Заспа, які належали одному з військових містечок.

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"Жодної копійки від цього відчуження не потрапило в бюджет на потреби міністерства, адже міністр оборони Анатолій Гриценко, користуючись своїм службовим становищем, організував відчуження цієї землі не в інтересах армії, а в інтересах приватних осіб - народних депутатів Сергія та Олександра Буряка внаслідок корупційних домовленостей з ними", - наголосила Чорновол.

"Міністерство оборони втратило актив, який на піку ринкових цін на землю коштував $100 млн, й армія нічого не отримала взамін", - додала народний депутат.

Тетяна Чорновол закликала НАБУ розслідувати "цей зухвалий корупційний злочин зокрема й для того, щоб повернути Міністерству оборони землі, які йому належать, й притягнути винних до відповідальності".