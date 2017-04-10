На Банковій планують призначити "ручного" кандидата на посаду голови Нацбанку - журналіст

15:53, 10 квітня 2017
Політика
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При цьому журналіст пояснив, для чого АП необхідна така "підвішена" посада.

В АП, за інформацією журналіста, планують

В Адміністрації президента планують зробити посаду голови Нацбанку «підвішеною» у повітрі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Олександр Дубінський з посиланням на внутрішню інформацію з НБУ.

Зокрема, він написав, що на Банковій хочуть зробити «вічним в.о. Якова Смолія - ​​чинного першого заступника Гонтаревої».

"Підвішений глава НБУ" потрібен президенту як вільний лот для торгів з парламентом щодо кандидатури нового прем'єра. Причому, щодо лояльності Смолія, Петро Олексійович може бути абсолютно спокійним - за моїми даними, заступник Гонтаревої дуже добре "обізнаний" про справи свого підлеглого Шацького», - написав Дубінський, уточнивши, що мова йде про «того самого, директора департаменту платіжних систем, який "інкасував" фінансові компанії за отримання/продовження ліцензії на надання послуг грошових переказів».

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«Плюс цієї схеми для Порошенка безсумнівний - якщо Гонтарева була відносно самостійною, то Смолій буде повністю ручним», - написав Дубінський.

Як повідомляв УНІАН раніше, глава Національного банку України Валерія Гонтарева оголосила про відхід зі своєї посади з 10 травня.

"Я сьогодні хвилююся, тому що майже після трирічного терміну перебування на посаді я прийняла рішення залишити цю посаду. Я подала президентові прохання про відставку з 10 травня", - сказала Гонтарева у ході брифінгу в НБУ.

За її словами, якщо Верховна Рада проголосує за її відставку раніше цього терміну, то вона готова залишити посаду раніше. При цьому Гонтарева наголосила, що готова відзвітувати перед парламентом вже сьогодні.

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Новина в сюжеті: Відставка Гонтаревої
Теги: #відставка#НБУ#посада#Гонтарева