У Росії відкрили проти українських військових більше сотні справ за відбиття російської агресії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні заявив керівник Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін на колегії відомства.

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«З 2014 року порушено 102 кримінальні справи, за якими притягнуто до кримінальної відповідальності 90 осіб. В основному це військовослужбовці української армії, починаючи з міністра оборони і завершуючи командирами окремих підрозділів, частин, з'єднань, які безпосередньо здійснюють тяжкі міжнародні злочини», - сказав Бастрикін.

Як повідомляв УНІАН, для виправдання російської агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти керівництва України і українських силовиків, які керують обороною країни від російських окупантів.

Зокрема, справи порушено проти міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-командувача Сухопутними військами Анатолія Пушнякова, колишнього заступника командувача Національної гвардії Миколи Балана і ряду інших громадян України.

30 вересня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження стосовно посадових осіб Слідчого комітету РФ за сприяння терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».

8 серпня 2016 року ГПУ повідомила про підозру 18 представникам російської влади і керівництва збройних сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та інших злочинах. Усіх 18 підозрюваних оголошено в розшук, готується клопотання до суду про їх затримання.