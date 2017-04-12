У Німеччині відреагували на скандал із підручниками з "російським" Кримом

У прес-службі Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF) в Нюрнберзі повідомили, що за підсумками перевірки було прийнято рішення "негайно вилучити" обидва посібники TELC з вивчення німецької мови зі списку схвалених, у яких міститься зображення "російського" Криму, передає DW.

"Ми шкодуємо, що в одному зі схвалених нами навчальних посібників міститься помилкова карта, - сказала прес-секретар відомства Андреа Брінкман. - При цьому ми наголошуємо, що цим ми не хочемо зробити політичну заяву".

За її словами, відомство не брало участі ні в розробці, ні у фінансуванні навчальних посібників фірми TELC. Брінкман також зазначила, що в червні 2016 року підручники отримали лише попереднє схвалення відомства, оскільки TELC на той момент не надала їхній остаточний варіант для друку - "крім деяких доповнень та вступного слова, не було й карти", яку тепер критикують.

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Незважаючи на вилучення підручників зі списку схвалених, організатори інтеграційних курсів зможуть продовжити з ними працювати, повідомили в BAMF. Негайну відмову від підручників у відомстві визнали "невиправдано жорсткою" щодо тих, хто вже почав займатися.

При цьому відомство проінформує їх про те, що в них міститься помилкове зображення Криму й про те, що компанія-автор підручників виправить помилку, а підручники можна буде замінити.

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині організація, яка діє за підтримки уряду, надрукувала підручник з вивчення німецької мови, в якому міститься зображення Криму як частини Росії.