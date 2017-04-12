Порошенко прибув у танкову бригаду ЗСУ на Луганщині

Президент Петро Порошенко прибув у танкову бригаду Збройних Сил України на Луганщині.

Читайте також"Зелене світло" заочному суду над Януковичем: Порошенко підписав зміни до Кримінального кодексу

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

«Президент прибув у танкову бригаду в районі відведення на Луганщині», - написав речник.

Пізніше Цеголко на своїй сторінці у Facebook уточнив, що президент зустрівся з військовослужбовцями в місці розташування окремої танкової бригади в районі відведення на Луганщині.

«Частина згідно з Мінськими домовленостями відведена від лінії зіткнення, але перебуває в повній бойовій готовності і здатна в короткий термін повернутися на передові позиції і дати відсіч ворогові», - зауважив Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні вирушив з робочою поїздкою в Луганську область.