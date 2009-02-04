Представник України в суді ООН: на нашому боці нафти більше

Уповноважений України у Міжнародному Суді ООН у справі про делімітацію морських просторів у Чорному морі професор Володимир Василенко стверджує, що примітивно оцінювати рішення Гаагського суду по «справі острова Зміїного» як однозначну перемогу Румунії.

Про це Володимир Василенко розповів інтернет-виданню «Главред».

«Тут же потрібно знайти критерії, що більше, а що менше. Є критерії кількісні, а є якісні. Так от, з точки зору якості рішення суду, то я вважаю, що це – перемога обох сторін. А більшість аргументів румунської сторони, на яких вона будувала свою позицію в Міжнародному суді ООН, не було ухвалено судом», - сказав Василенко.

Він зазначив, що суд відкинув більшість аргументів румунської сторони. «Суд не сприйняв аргументи про те, що дамба Суліна на румунській території повинна бути точкою розбудови конструкції лінії розмежування. Також суд відкинув претензію Румунію на те, що навколо острова Зміїний може існувати лише 12-мильна зона, яка включає в себе лише територіальне море", - сказав Володимир Василенко.

Представник України у суді заявив, що «на стороні України залишились практично всі розвідані нафтогазові родовища» та зазначив, що вуглеводневі поклади під спірним шельфом не є критичними для вирішення енергетичних потреб та забезпечення енергетичної безпеки жодної із сторін.

Справа про делімітацію континентального шельфу і виключних економічних зон України і Румунії в Чорному морі перебувала в суді з ініціативи Бухареста з 2004 року. 16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контрмеморандум.