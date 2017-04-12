Порошенко заявив про спробу Росії "відгородити" Донбас від України, встановивши рублеву зону

Президент України Петро Порошенко заявляє, що буде робити усе можливе, щоби не дозволити Росії та підтримуваним нею бойовикам відгородити Донбас від України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час церемонії передачі автомобілів швидкої допомоги у Луганській області.

«З того боку (Росії та підтримуваних нею бойовиків на Донбасі – УНІАН) робляться кроки зі встановлення рубльової зони, забезпечення відгородитися від України, і ми, безумовно, будемо робити все можливе для того, щоби не дозволити це зробити», - заявив він.

«Наголошую, що робив, роблю і робитиму все від мене залежне для того, щоб у вашому житті більше не повторилися жахіття війни. Коли ми всі разом об'єднаємося для того, щоби встановити мир – ніхто нас не зупинить. Мир – це головне. Про що молю Бога в ці дні Страсного тижня, які наближають нас до Великодня, до найбільшого свята всіх християн, молю Бога про мир і вірю, що все у нас в Україні буде добре, бо правда з нами і Господь Бог з нами», - додав президент.