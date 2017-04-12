Порошенко: кожен військовий ЗСУ знає, що якщо поруч з ним танкісти – перемога забезпечена

Танкові підрозділи Збройних сил України в разі загострення ситуації на фронті спроможні зупинити наступальні дії агресора і пробити його найскладнішу оборону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи перед українськими військовими танкової бригади в Луганській області.

«Зазнавши бездумного скорочення та руйнації в попередні роки, танкові підрозділи ЗСУ відродилися в запеклих боях і є сьогодні головною ударною силою Сухопутних військ. Це наші танкові бригади і танкові підрозділи в моторизованих бригадах, нами вперше була розповсюджена практика танкових підрозділів в аеромобільних бригадах, яка повністю себе виправдала», - наголосив він.

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«На сьогоднішній день кожен український військовий, який боронить Українську державу, чітко знає: якщо поруч з ним знаходяться танкісти – перемога забезпечена. Це є потужний вогневий кулак, який в разі загострення ситуації спроможний і зупинити наступальні дії агресора, і пробити його найскладнішу оборону», - додав президент.

Танкові підрозділи ЗСУ здатні зупинити наступ агресора і пробити його найскладнішу оборону – Порошенко