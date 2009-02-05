Литвин каже, що у Ющенка ще є час

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має виступити зі щорічним Посланням до Верховної Ради до 31 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Володимир ЛИТВИН сьогодні на засіданні парламенту, коментуючи пропозицію від депутатів фракції Партії регіонів щодо необхідності звернення В.ЮЩЕНКА з посланням до парламенту.

В.ЛИТВИН підкреслив, що у Президента «час ще є».

В той же час спікер зазначив, що для того, щоб парламент міг підготуватися, треба, щоб ВР отримала інформацію, «і ця інформація була доведена до народних депутатів України за 5 днів».

В.ЛИТВИН також зазначив, що Президент має право звертатися з позачерговими посланнями і до ВР, і до народу України.

Він висловив переконання, що «Верховна Рада підтримає волю Президента».

Відповідаючи на запитання щодо відмови Президента від участі у сьогоднішньому засіданні парламенту, де розглядається питання про соціально-економічну ситуацію в Україні та дії органів влади щодо подолання кризи, В.ЛИТВИН зазначив, що офіційно звернувся до Президента з цього приводу. Також, за його словами, він мав телефонну розмову з Президентом України.

При цьому В.ЛИТВИН не сказав, якою була відповідь В.ЮЩЕНКА, лише зазначив, що «якщо Президент прийме рішення, то він зможе взяти участь у будь-який момент у нашій роботі».

Говорячи про участь в засіданні лише двох голів обласних рад, спікер зазначив, що не хотів би, щоб повторилася ситуація із прийняттям закону щодо престижності шахтарської праці, «коли водили їх по всій Верховній Раді, а потім прийняли рішення, яке, на превеликий жаль, не виконується».