44 регіонали ризикнули не з'явитися на очі Януковичу?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО не виключає, що фракція Партії регіонів сьогодні ще раз може вдатися до блокування роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив в інтерв’ю журналістам.

За словами М.ТОМЕНКА, фракція Партії регіонів не знає, як вийти із ситуації довкола розгляду питання щодо дій влади з подолання кризи. «Блокування, що відбулося, було не випадковим. Я думаю, що вони можуть ще раз вдатися до блокування, оскільки у них немає 226 голосів за відставку», - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому він додав, що станом на 11.55 із Партії регіонів письмово не зареєструвалося 44 народних депутати (разом з тим лідер ПР Віктор Янукович у сесійній залі з`явився).

М.ТОМЕНКО зауважив, що їх команда пішла на всі можливі компроміси з Партією регіонів щодо розгляду питання про ситуацію в Україні та дій влади з подолання кризи. «Це іспит на цивілізованість опозиції та в цілому парламенту», - сказав він. За словами заступника голови ВР, розгляд питання має завершитися цивілізовано.

М.ТОМЕНКО також вважає, що елементом нецивілізованості є дії опозиції, спрямовані на нагнітання ситуації і пов’язані з блокуванням руху в центрі міста декількома десятками авто, яке влаштовано прихильниками опозиції.

«Можна було показати свій протестний рух цивілізовано і спокійно – провести мітинги під стінами Верховної Ради і не паралізовувати автомобільний рух в Києві», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після виступу у ВР прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО депутати від Партії регіонів заблокували трибуну. Причиною блокування стало те, що депутати-регіонали не встигли записатися на запитання до Ю.ТИМОШЕНКО.

Після того, як голова ВР Володимир ЛИТВИН поставив на голосування питання про перезапис на запитання і 362 депутати підтримали цю пропозицію, трибуну було розблоковано.