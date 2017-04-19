Transparency International закликала Путіна перевірити Медведєва на предмет корупції

Президента РФ Володимира Путіна закликали перевірити прем’єр-міністра Дмитра Медведєва на предмет дотримання останнім антикорупційного законодавства РФ. Відповідний лист до очільника Кремля надіслало російське відділення міжнародної неурядової організації Transparency International (TI), повідомляється на сайті організації.

"На підставі розслідування Фонду боротьби з корупцією (ФБК) і численних повідомлень у ЗМІ ми вважаємо, що у Дмитра Анатолійовича є ознаки неврегульованого конфлікту інтересів", - йдеться в заяві організації.

Говорячи про конфлікт інтересів, у TI пояснюють, що мають на увазі те, що Медведєв неодноразово зупинявся в гостьовому будинку, що належить АТ «Агрокомплекс «Мансурова»- агропромисловому комплексу в Курській області, головою ради директорів якої є друг Дмитра Анатолійовича Ілля Володимирович Єлісєєв.

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«Пан Єлісєєв також є заступником голови правління АТ «Газпромбанк», якому Уряд РФ надавав фінансову допомогу в 2014 і 2015 роках. Ми вважаємо, що користування Дмитром Медведєвим майном «Агрокомплекс« Мансурова »і дружні відносини з Іллею Єлісєєвим могли вплинути на неупереджене виконання обов'язків Голови Уряду Російської Федерації щодо розподілу державної фінансової допомоги в банківській сфері, і вбачаємо в цій ситуації ознаки конфлікту інтересів. При цьому нам невідомо, повідомив про нього Дмитро Медведєв Рада при Президентові з протидії корупції», - зазначається у повідомленні.

В організації наголосили, що у разі, якщо цього не було зроблено, "ми просимо Володимира Путіна залучити Дмитра Медведєва до відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації, яке передбачає відсторонення від займаної посади з формулюванням «за втрату довіри».

Як повідомляв УНІАН раніше, 2 березня Навальний оприлюднив фільм, в якому йдеться, що Медведєв створив одну з найбільших і найбільш витончених корупційних схем у РФ. Представники створеного Навальним Фонду боротьби з корупцією стверджують, що знайшли усі резиденції прем'єра у РФ і за кордоном, виявили яхти і за геотегами, фото з «Інстаграму» і архівними записами встановили, де і хто на них плавав.

«Ми знайшли, описали і документально довели існування мережі благодійних та некомерційних фондів, організованих довіреними особами та родичами Медведєва. Слово «благодійних» непокоїти не повинно: одержувачами «допомоги» тут є тільки Медведєв і його родина. Вони використовують фонди для того, щоб отримувати на них «пожертвування» (читай: хабарі) від олігархів і банків під держконтролем і витрачати кошти на купівлю палаців, яхт і виноградників у Росії і за кордоном», - йдеться в матеріалі за результатами розслідування. Загалом, за даними авторів розслідування, Медведєв отримав хабарів на суму понад 70 млрд рублів (понад 1 млрд доларів).