У Тимошенко запевняють: жодних таємних переговорів з Москвою

Управління у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів спростовує заяви Уповноваженого Президента з питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО про те, що у Москву ніби-то поїхала урядова делегація для проведення „таємних переговорів”.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ в телеефірі заявив, що у Москву відбула урядова делегація для таємних переговорів з Росією про отримання спеціального кредиту. “Учора до Москви таємно поїхала делегація від уряду для проведення переговорів про спеціальний кредит для запобігання банкрутству НАК “Нафтогаз України”, - сказав він.