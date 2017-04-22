Суд відклав до ранку розгляд справи з обрання Мартиненку запобіжного заходу

Солом'янський районний суд Києва відклав до 10.00 сьогоднішнього ранку розгляд справи з обрання запобіжного заходу колишньому нардепу Миколі Мартиненку, якого звинувачують у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні слідчий-суддя Олександр Бобровник.

Слід зазначити, що перед ухваленням рішення судом, сторона обвинувачення висловила думку, що їй необхідно детально ознайомитися із заявленими групою народних депутатів та деяких членів уряду клопотаннями щодо готовності взяття Мартиненка на особисті поруки, а для цього потрібен час до ранку.

У свою чергу представники захисту Мартиненка висловили заперечення проти цього, мотивуючи це начебто спробою представників САП затягнути розгляд клопотання та бажанням "проконсультуватися" із вищестоящими особами.

Водночас суд заслухавши думки сторін-учасниць процесу вирішив оголосити в судовому засіданні перерву.

"Суд відкладає розгляд справи на завтра (22 квітня-УНІАН) на ранок - 10.00. Але не за клопотанням прокурорів, а через те, що вже піздно", - зазначив Бобровник.

Розгляд справи з обрання заступнику голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергію Переломі запобіжного заходу відбудеться о 12:00.

Як повідомляв УНІАН, Солом'янський райсуд розглядатиме клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу Мартиненку, який підозрюється у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.

САП вимагає обрання Мартиненку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 60 діб з альтернативою внесення застави 300 млн грн.

Мартиненку 20 квітня було вручено повідомлення про підозру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2013 року по 2016 рік злочинною організацією у складі службових осіб ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», службових осіб «Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH», а також групою осіб, які мали контроль над вказаними підприємствами, у тому числі Мартиненком, було вчинено розтрату коштів ДП «СхідГЗК» в розмірі 17,28 млн. дол. шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» через австрійську компанію-посередника Steuermann.

У подальшому вказані кошти перераховано з рахунків компанії Steuermann на рахунки офшорних компаній «Wargrave trading LLP» та «Dallas Fuel SA», після чого керівниками та учасниками злочинної організації обернуто на власну користь.