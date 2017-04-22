Мінінформполітики передасть СБУ список іноземних журналістів, що візьмуть участь у Ялтинському форумі

Міністерство інформаційної політики України перевірить законність участі іноземних журналістів в «Ялтинському міжнародному економічному форумі». Про це заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар повідомила сайту Крим.Реалії.

«Ми відстежуємо цей форум. Будемо подавати до відповідних служб списки тих журналістів або тих людей, які поїхали в Крим, порушуючи закони України», - зазначила вона.

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Щорічно навесні підконтрольна Кремлю влада анексованого Росією Криму проводить в Ялті економічний форум, який називають міжнародним, запрошуючи до участі представників різних країн світу. Через візити іноземців нинішня влада півострова прагне легалізувати «російський» статус півострова. У 2017 році форум проходить з 20 по 22 квітня.

У прес-службі російського глави Криму Сергія Аксьонова повідомили, що в цьому році для участі в форумі акредитували 250 журналістів, серед яких є і представники іноземних ЗМІ.

Наприкінці березня Еміне Джеппар заявляла, що Міністерство інформаційної політики України не відмовило жодному іноземному журналістові в узгодженні в'їзду на територію анексованого Криму.

Вона також нагадала, що іноземні громадяни, в тому числі журналісти, повинні потрапляти до Криму тільки через українські пункти пропуску, а дозвіл на це видає Державна міграційна служба України.