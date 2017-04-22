Справа Мартиненка: "Народний фронт" звинуватив НАБУ у знищенні довіри до правосуддя

У «Народному фронті» прокоментували заяву НАБУ стосовно нібито "тиску на суддю" й "знищення довіри до правосуддя" депутатами партії. У «НФ» заявили, що затримання Мартиненка стало можливим завдяки підозрілим стосункам між Бюро й кількома конкретними суддями. Про це повідомили у прес-службі партії.

«Є серйозні, аргументовані підстави вважати, що керівництво НАБУ (зокрема, Гізо Углава) здійснює негласний і протизаконний вплив на згаданих суддів — тримаючи їх "на гачку" призупинених кримінальних проваджень, оперативних справ та приватно-побутового "компромату". Водночас саме ці заангажовані судді підозрілим чином виявляються "автоматично обраними" для розгляду справ, у яких можна припускати особисті інтереси пана Углави та його колишнього патрона, телеведучого Михеїла Саакашвілі. Ось що насправді є "знищенням довіри до правосуддя". Саме про це йшлося в коментарях, які депутати від "Народного фронту" дали біля приміщення суду 21 квітня», - зазначили у прес-службі.

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Крім того зазначається, що "Народний фронт" давно й послідовно вважає керівництво НАБУ відповідальним за зрив приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ) в 2016 році. І про ймовірно неправосудні дії "ручних" суддів у цьому контексті партія неодноразово партія заявляла. У повідомленні наголошується, що мова йде про грубі порушення процесуальних прав менеджменту ОПЗ. Тепер, коли переслідуванням піддається колега й впливовий політик Микола Мартиненко, у «НФ» заявили, що не мовчатимуть.

«Саме завдяки наполегливій роботі Арсенія Яценюка й "Народного фронту" в Україні розпочалася антикорупційна реформа. Саме завдяки нам створені й отримали безпрецедентне фінансування спеціалізовані антикорупційні органи. Ми відповідальні за те, щоб ці органи нарешті запрацювали, як неупереджена й невибіркова правоохоронна система», - йдеться у повідомленні.

Відтак, у партії зазначили, що докладуть всіх зусиль для того, щоб факти й повідомлення про зловживання правосуддям з боку НАБУ якнайшвидше отримали об’єктивну правову оцінку.

"По-перше, ми звертаємося до Генеральної прокуратури з проханням перевірити усі процесуальні та оперативні контакти Національного антикорупційного бюро з усіма суддями, в розгляді яких колись перебували будь-які питання діяльності НАБУ. По-друге, подібні відносини обов’язково мають бути ретельно перевірені в ході внутрішнього й зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро в передбаченому законом порядку", - йдеться у заяві.