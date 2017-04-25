У Москві в середу суд розгляне продовження незаконного арешту українського журналіста Сущенка

Завтра Лефортовський районний суд Москви розгляне клопотання слідства про продовження терміну утримання під вартою незаконно затриманого восени минулого року українського журналіста Романа Сущенка. Про це УНІАН повідомив його адвокат Марк Фейгін.

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"26 квітня о 13.00 у Лефортовському суді буде розглянуто клопотання слідства про продовження терміну утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка", - сказав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала власного кореспондента агентства «Укрінформ» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу було порушено за статтею «шпигунство».

Лефортовський райсуд Москви 25 січня продовжив термін утримання Сущенка під вартою до 30 квітня. 14 лютого Московський міськсуд визнав це рішення законним.