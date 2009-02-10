СБУ піймала міністра Новицького на корупції

Служба безпеки України 6 лютого ц.р. склала адміністративний протокол про порушення Закону України «Про боротьбу з корупцією» стосовно члена уряду - міністра промислової політики України Володимира НОВИЦЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, "встановлено, що державний службовець, використовуючи своє посадове становище, поза порядком, передбаченим процесуальним законодавством, намагався вплинути на суд під час здійснення правосуддя".

"Прагнучи перешкодити ухваленню судом законного рішення, посадовець, який займає особливо відповідальне становище, порушив п. "б" ч. 3 ст. 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією», - відзначили в СБУ. Ця стаття закону визначає, що "державний службовець, який є посадовою особою, не має також права неправомірно втручатися, використовуючи своє посадове становище, у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень".

Служба безпеки України скерувала матеріали протоколу до Апеляційного суду м. Києва, повідомили у прес-центрі.