Тимошенко все пояснила: вона та Ющенко - просто конкуренти на виборах

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО називає Президента Віктора ЮЩЕНКА своїм політичним конкурентом на майбутніх президентських виборах.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України, про це Ю.ТИМОШЕНКО cказала в інтерв’ю німецькій Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зокрема, на запитання: “На Заході склалось враження, що Ви та Президент часто не погоджуєтесь в питаннях зовнішньої та внутрішньої політики, особливо що стосується відносин з Росією? З чим це пов’язано?”, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: “Я повинна наголосити, що у нас немає ідеологічних розбіжностей. Ми є політичними конкурентами. Для зовнішніх спостерігачів ця конкуренція може здатись жорсткою та нелогічною. Йдеться, насамперед, про наступні президентські вибори”.

Вона зазначила, що передвиборча боротьба вже практично розпочалась і це протистояння в умовах важкої економічної кризи. “Замість того, щоб співпрацювати над спільним вирішенням складних проблем, ці проблеми використовуються для того, щоб здобути певні переваги в боротьбі. А це вже дуже негативно. Не можна збільшувати свою популярність за рахунок економіки або населення. Такий тип політиків я вважаю мародерами. Але мова не йде про конкретну особу. Я кажу загалом”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.