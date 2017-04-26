Насіров збирається наполягати на скасуванні будь-якого запобіжного заходу

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявляє, шо наполягатиме на скасуванні будь-якого запобіжного заходу та заявляє, що не збирається нікуди тікати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед засідання Святошинського районного суду Києва, на якому сьогодні розглядатиметься питання щодо продовження йому ще на 60 діб запобіжного заходу.

«В мене і моїх захисників лише одна позиція - це безпідставне звинувачення, це справа надумана і притягнута за вуха. Тому і затримання, і підозра були здійснені з порушенням усіх процесуальних норм, точно так як і запобіжний захід», - зазначив Насіров.

Він також додав, що не існує жодних ризиків щодо того, що він уникатиме співпраці зі слідством, і тому він та його адвокати наполягатимуть на тому, щоб суд не обирав жодного запобіжного заходу.

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Разом з тим Насіров відмовився коментувати ситуацію навколо фальшивого діагнозу, який йому під час обрання запобіжного заходу в березні поставили в лікарні «Феофанія» і запевнив, що має проблеми зі здоров’ям.

«Я маю проблеми зі здоров’ям, але не хочу коментувати, бо це стосується лише мене і моєї родини», - сказав він.

Крім того він повідомив, що всупереч рішенню Апеляційного суду Києва слідчі так і не повернули йому паспорти та інше майно.

«Паспорти - це окрема справа. Є рішення суду про повернення мені майна, але його мені так і не повернули. Я читав коментарі прокурорів, що вони не віддаватимуть мені паспорти, і мені цікаво зрозуміти, як вони не будуть виконувати рішення суду», - зауважив відсторонений голова ДФС.

Він пояснив, що окрім паспортів йому не повернули годинники, а також «невелику суму грошей», які належали його дружині.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи НАБУ затримали Насірова та повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Насіров підозрюється в тому, що у період з травня 2015 року по березень 2016 року ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами, задіяних у так званій "газовій схемі Онищенка", що призвело до завдання державі збитків на загальну суму 2,019 млрд грн. Слідчі дії відбувалися в рамках розслідування фактів розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування".

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв ряд безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обгрунтування та законних підстав, що спричинило державі підтверджену висновком експерта шкоду в розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня частково задовольнив клопотання прокурорів САП та обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн.

16 березня Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що заставу в розмірі 100 млн грн за Насірова внесли його дружина та тесть, пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.

САП вважає, що підстави для обрання Насірову запобіжного заходу залишилися без змін, тому просить суд продовжити чинний запобіжний захід строком на 60 діб.