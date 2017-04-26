МЗС України висловило протест через рішення російського суду продовжити арешт Сущенку

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Лефортовського районного суду Москва продовжити на два місяці термін утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка, незаконно затриманого в Росії за сфальсифікованими обвинуваченнями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

Як заявили у відомстві, судова влада Російської Федерації вкотре знехтувала клопотаннями захисту українського громадянина та консула України про зміну для Сущенка запобіжного заходу на домашній арешт.

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«Це, як і провокативний характер його затримання та безпідставність висунутих проти Романа звинувачень, є демонстративним свідченням того, що політично заангажовані справи проти громадян України, які незаконно утримуються в Росії, є невід’ємним елементом гібридної війни, що веде держава-агресор проти України та її народу», - наголошується в повідомленні.

МЗС України вимагає від Росії припинити свавілля щодо незаконно утримуваних громадян України, невідкладно звільнити Сущенка та забезпечити його безперешкодне повернення в Україну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, Лефортовський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою незаконно затриманого Сущенка до 30 червня 2017 року.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві власного кореспондента агентства «Укрінформ» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу було порушено за статтею «шпигунство».