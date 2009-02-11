Нафтогаз просить не перемивати кістки йому і Тимошенко

Керівництво НАК «Нафтогаз України» вважає, що домовленості між Україною і Російською Федерацією щодо постачання газу і транзиту російського газу територією України до Європи є оптимальними і єдино можливими на даний момент.

Про це говориться в заяві НАК «Нафтогаз України», переданій УНІАН.

Компанія зазначає, що процес переговорів був досить складним. «Це загальновизнаний факт. Проте Україна і НАК «Нафтогаз України» з гідністю вийшли з цього конфлікту. Всі незалежні експерти позитивно оцінили роль і участь української делегації в переговорах, а також їх результати. Співвідношення ціни на газ і ставки на транзит для України, передбачені контрактами, є одним із кращих на європейському континенті», – говориться в заяві.

При цьому прес-центр НАК «Нафтогаз України» нагадує, що Європейський Союз задоволений результатом переговорів і вважає, що Україна зробила все від неї залежне для забезпечення енергетичної стабільності в Європі без жодних втрат для власної безпеки.

«Враховуючи це, керівництво НАК «Нафтогаз України» просить всіх політиків, депутатів, чиновників припинити зайве політизування цього питання і будь-які спекуляції на згадані теми. Оскільки такі дії можуть призвести до загострення відносин з Російською Федерацією в газовій сфері та істотних втрат для економіки України», – говориться в заяві компанії.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 рр. Україна одержала знижку у розмірі 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг постачання газу до України в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

10 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що вважає загрозливою для безпеки України домовленість з Росією про щорічну купівлю у неї 50 млрд. куб. м газу. За словами В.ЮЩЕНКА, в контрактах між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» на 10 років зафіксовано, що українська сторона зобов`язана купувати у російської не менш як 50 млрд. куб. м газу на рік.

При цьому В.ЮЩЕНКО додав, що згідно з умовами контракту реекспорт цього газу заборонено. Разом з тим Президент зазначив, що, починаючи з 2010 року, російська сторона не несе жодних зобов`язань щодо обсягів транзиту газу через територію України.