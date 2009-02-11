Балога побачив нерви Черновецького і поставив діагноз

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає недоцільною дискусію з головою Київської міської державної адміністрації Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ щодо останніх незаконних рішень столичної влади.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

“Окремі з них вже скасовано Указом Президента, інші також будуть негайно зупинені у разі їх офіційного опублікування. Це - виключно правова позиція, в якій немає місця жодним особистісним моментам”. – зазначив глав Секретаріату.

За його словами, “у чутливих для киян соціальних сферах міська влада вдалася до нововведень, які грубо порушують права і свободи людей, прямо суперечать багатьом законам. Мета цих новацій зрозуміла: будь-якою ціною наповнити дірявий столичний бюджет, щоб профінансувати популістські забаганки Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”. “Натомість КМДА та її керівник так і не досягли якихось помітних результатів у розв`язанні болючих проблем Києва, зокрема, в житлово-комунальній сфері, транспорті, освіті, медицині. Повідомлення ЗМІ про життя в столиці рясніють словами «відключення», «зростання боргів», «перебої», «невиплати» тощо - усе це є діагнозом для міської влади”, - переконаний він.

В.БАЛОГА зазначив, що голові КМДА варто вести предметну, фахову розмову про способи вирішення актуальних питань життєзабезпечення столиці. “Обрана Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ тональність спілкування з Секретаріатом Президента є недопустимою”, - підкреслив він.

“Коментарі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про скасування рішень міської влади підтвердили його своєрідні, захмарні уявлення про те, як треба керувати столицею. Нервова реакція градоначальника явно розрахована на улюблених виборців, які через свою наївність ще вірять у обіцянки мера, підкріплені продуктовими подаяннями. На Банкову ці слова не справили жодного враження: якщо Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і далі порушуватиме закон, він буде відсторонений із займаної посади, а його діяльність стане предметом аналізу правоохоронних органів», - наголосив глава Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, Президент уже кілька разів відміняв рішення голови КМДА про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для підприємств і комунальних установ, оскільки вони було прийняті з порушенням законодавства.

9 лютого В.ЮЩЕНКО пообіцяв вжити жорстких заходів, якщо в Києві не буде продуманої тарифної політики у сфері житлово-комунального господарства.

10 лютого представник Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ не виключив усунення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації, якщо він і надалі ухвалюватиме рішення, порушуючи законодавство, зокрема й щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Сьогодні, 11 лютого, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що В.БАЛОГА становить загрозу національній безпеці України і попросив Президента зібрати засідання Ради національної безпеки, аби дати оцінку діям глави Секретаріату.