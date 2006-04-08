Ющенко розгляне кандидатуру нового прем’єра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО буде готовий розглянути кандидатури на керівні посади у виконавчій владі в Україні лише після визначення програми діяльності майбутньої парламентської коаліції, а також чіткого графіка її реалізації.

Про це Президент заявив сьогодні у своєму традиційному суботньому радіозверненні до співвітчизників.

“Переможці парламентських виборів повинні досконало відпрацювати коаліційну угоду і запропонувати її суспільству. І тільки після визначення принципів і програми діяльності коаліції та чіткого графіка її реалізації запропонувати Президенту тих керівників виконавчої влади, які здатні цю програму виконати”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він наголосив, що країна може динамічно розвиватися лише тоді, коли Президент, парламент, уряд працюватимуть злагоджено, коли у парламенті працюватиме “потужна і стабільна більшість і патріотична опозиція”, а також – “коли політики мислитимуть категоріями національних інтересів, а не вузькопартійних чи своєкорисливих справ, уболіватимуть за країну, а не за своє місце у владі”.