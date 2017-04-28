Озвучено витрати України на міжнародні суди у спорах з Росією

Міністерство закордонних справ України та НАК "Нафтогаз України" за минулі два роки виплатили американській юридичній компанії Covington&Burling більше 10 млн доларів за консультації та юридичний супровід справ у міжнародних судах у спорах з Росією. Про це у своїй статті для DT.UA пише Валентина Самар.

Автор зазначає, що МЗС України почало співпрацю з Covington&Burling ще в 2015 році. Тоді для захисту інтересів України у спорі з Росією щодо тлумачення і застосування Угоди між КМУ та урядом РФ про заохочення і взаємний захист інвестицій (1998 р) держзакупівля послуг компанії склала 0,3 млн. доларів. Потім було підписано ще одну угоду, без уточнення справи.

"Згідно з документами, які має DT.UA, у 2015 році за договором з МЗС Covington&Burling було сплачено за виконані роботи 1 077 108 дол. США. У 2016 році сума виплат за договорами з МЗС склала 2 829 723 дол", - йдеться в статті.

У свою чергу, НАК "Нафтогаз України" у грудні минулого року провів за переговорною процедурою закупівлю юридичних послуг, пов'язаних із захистом прав та інтересів України за позовом у Міжнародний трибунал ООН з морського права. Перемогла Covington&Burling. Сума договору склала 6,31 млн доларів, а термін його дії — до 31 грудня 2017 року.

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"Отже, наведені тут лише суми, проплачені одній компанії, залученої МЗС і НАК "Нафтогаз" за надання подібних послуг, становить за два роки понад 10 млн дол. Відомо також, що у бюджеті України на 2017 рік передбачено 152,2 млн грн (проти 107,7 млн в 2016 р.) на юридичний супровід вирішення спорів з РФ, пов'язаних з порушенням її зобов'язань за міжнародними договорами України", - підсумовує Самар.

Автор наголошує, що Україні потрібні послуги іноземних консультантів і радників у судовій боротьбі з РФ. У той же час вона зазначає, що ніякі (навіть найдорожчі) радники і консультанти не підмінять й не звільнять від обов'язку проводити розслідування за кримінальними провадженнями, відкритими в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН в Гаазі 19 квітня оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових заходів стосовно Росії. Суд вказав, що Росія повинна утриматися від продовження обмеження щодо можливості кримських татар зберегти свої інститути, включаючи Меджліс.

Разом з тим суд вирішив, що Україна не надала достатньої кількості доказів, які стали би суттєвою базою для застосування тимчасових заходів на порушення Росією Конвенції про заборону фінансування тероризму.