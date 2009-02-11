РНБО: "газовий контракт" з Росією несе суттєві ризики

Низка умов контрактів на постачання газу між РФ і Україною несуть суттєві ризики для української економіки.

Про це йдеться в Рішенні Ради національної безпеки й оборони України від 10 лютого 2009 р., яке ввів в дію Президент України Віктор ЮЩЕНКО Указом №82/2009 "Про рішення Ради національної безпеки й оборони України від 10 лютого 2009 року «Про невідкладні заходи із забезпечення енергетичної безпеки України».

У рішенні РНБО, оприлюдненому на офіційному сайті Президента, сказано, що базова ціна на природний газ, закладена у формулу ціни природного газу для України в контракті від 19 січня 2009 р. між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» на 2009-2019 рр., є однією з найвищих у Європі.

Це ставить перед українськими підприємствами надзвичайно складні завдання щодо термінової (впродовж 1-2 років) модернізації основних засобів і суттєвого скорочення споживання енергоресурсів в цілому і природного газу зокрема. Брак коштів на модернізацію може призвести до зниження конкурентоспроможності української економіки вже в 2010-2011 рр. і витіснення продукції українських підприємств зі світових ринків.

На думку РНБО, закладена формула розрахунку ціни економічно необгрунтована.

При цьому, згідно з вимогами контракту, затримка з розрахунками з ВАТ «Газпром» призводить до режиму передоплати, що вимагатиме акумуляції близько 1 млрд. дол., але реалізація українським споживачам газу не дасть змоги «Нафтогазу» вчасно акумулювати необхідні кошти, що вимагатиме фінансової підтримки НАК «Нафтогаз України». Ситуацію ускладнює вже існуючий дефіцит коштів НАК «Нафтогаз України», який, згідно з прогнозом, становитиме близько 59 млрд. грн.

Довідка УНІАН. 19 січня в Москві було підписано газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року – 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг постачання газу до України в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.