Надихнулися Трампом: ЗМІ дізнались про наміри лідерів ЄС продовжити санкції проти Росії влітку

Європейський союз планує продовжити економічні санкції проти Росії після закінчення терміну їхньої дії в кінці липня. Про це пише Reuters з посиланням на заяви дипломатичних чиновників

Видання зазначає, що ЄС надихнувся «несподівано холодними відносинами президента США Дональда Трампа з Москвою».

"Схоже, продовження буде набагато менш проблематичним, ніж будь-хто очікував", - сказав один європейський дипломат.

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Зокрема, серед прихильників продовження санкцій - Швеція, країни Балтії і Польща, чий голос був ослаблений рішенням Великої Британії вийти з ЄС.

Менш завзяті у цьому питанні - Італія, Греція, Кіпр, Угорщина, Іспанія та Болгарія, які стверджують, що за три роки санкцій не вдалося змінити поведінку Москви, і хочуть відновити ділові зв'язки.

"Нам не подобаються санкції. Це величезні втрати для нас. Але ми будемо з більшістю", - заявив у Брюсселі дипломат з однієї з цих країн.

Як повідомляв УНІАН раніше, президенти США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін можуть зустрітися в кінці травня в одній з європейських країн, пишуть росЗМІ.

Передбачається, що 25-27 травня Трамп прибуде в Європу для участі в самітах НАТО і G7 і може заїхати в одну з європейських країн для зустрічі з Путіним.