Стівен Кінг жорстко висловився про Трампа: ядерна кнопка у нього в руках страшніша, ніж усі мої жахи

Культовий американський письменник Стівен Кінг вважає, що у президента США Дональда Трампа нарцисичний розлад особистості. Про це він написав у своєму "Твіттері", аналізуючи перші 100 днів роботи нового глави США.

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"Твіти Трампа в перші 100 днів досить чітко характеризують його – це майже хрестоматійний приклад нарцисичного розладу особистості", - вважає Кінг.

Trump's s tweets in his first hundred days draw a pretty clear portrait: he's an almost textbook case of narcissistic personality disorder. — Stephen King (@StephenKing) May 4, 2017

Автор відомих трилерів і жахів також вважає, що доступ Трампа до ядерної зброї – страшніша річ, ніж будь-яка з його історій.

"Те, що у цього хлопця є доступ до ядерної кнопки, страшніше, ніж усі жахи, які я коли-небудь писав", - додав письменник.

Раніше, після перемоги Трампа, Стівен Кінг оголосив про свій "відхід" з інтернету, назвавши останні вибори "найбільш потворними" у своєму житті. Але пізніше він повернувся.