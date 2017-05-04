Стівен Кінг жорстко висловився про Трампа: ядерна кнопка у нього в руках страшніша, ніж усі мої жахи

11:12, 04 травня 2017
Політика
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Кінг часто критикує Дональда Трампа.

Стівен Кінг невтішно відгукнувся від президентства Трампа / MyBook

Культовий американський письменник Стівен Кінг вважає, що у президента США Дональда Трампа нарцисичний розлад особистості. Про це він написав у своєму "Твіттері", аналізуючи перші 100 днів роботи нового глави США.

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"Твіти Трампа в перші 100 днів досить чітко характеризують його – це майже хрестоматійний приклад нарцисичного розладу особистості", - вважає Кінг.

Автор відомих трилерів і жахів також вважає, що доступ Трампа до ядерної зброї – страшніша річ, ніж будь-яка з його історій.

"Те, що у цього хлопця є доступ до ядерної кнопки, страшніше, ніж усі жахи, які я коли-небудь писав", - додав письменник.

Раніше, після перемоги Трампа, Стівен Кінг оголосив про свій "відхід" з інтернету, назвавши останні вибори "найбільш потворними" у своєму житті. Але пізніше він повернувся.

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Теги: #Дональд Трамп#Стівен Кінг