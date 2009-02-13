Тимошенко розказала японцям, як зробити гроші «з повітря»

Україна може розраховуватися за українсько-японськими інвестиційними програмами своїми квотами на викиди вуглекислого газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, спілкуючись з представниками найбільших японських корпорацій у Києві.

«Для нашої спільної роботи є великий ресурс в України – це державні квоти на викиди вуглекислого газу, які Україна може виставити на ринок… І це може стати одним з елементів фінансування наших спільних програм. І ми готові зробити так, щоб ті фінансові ресурси, які держава отримає від продажу своїх квот, всі гроші було спрямовано саме на співпрацю з японськими корпораціями», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що квоти України згідно з Кіотським протоколом становлять 1 млрд. одиниць.

Нагадаємо, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО незабаром має намір відвідати Японію і провести в Токіо переговори з урядом щодо залучення в Україну японських інвестицій.

Довідка УНІАН. Україна ратифікувала Кіотський протокол 2004 року. У рамках протоколу існує поняття так званих гнучких механізмів, серед яких для України привабливими є два – торгівля викидами та проекти спільного впровадження, які дають отримувати доходи від продажу квот.

Продаж частини своєї квоти передбачає продаж "надлишків" тим країнам, які перевищують рівень власної квоти викидів. На сьогодні основним "проблематичним" газом є СО2, тому торгівля саме квотами вуглекислого газу може принести найбільшу вигоду.