Суд відмовився повертати Семенюк крісло голови ФДМУ

Окружний адміністративний суд Києва сьогодні прийняв рішення відмовити у задоволенні позову Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО до Верховної Ради про визнання незаконним звільнення її з посади голови Фонду державного майна України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Соціалістичної партії України.

Коментуючи це рішення окружного суду, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО та її адвокати висловили переконання, що позиція судів вищих інстанцій буде докорінно іншою. Вони розраховують на позитивне рішення, що, за їх словами, “ґрунтуватиметься виключно на вимогах закону”.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2008 року Верховна Рада звільнила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.

Після цього В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО звернулася до Окружного адмінсуду Києва з позовом, в якому просила визнати незаконним це рішення ВР.

Адвокати В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО наполягають, що прийняте Верховною Радою рішення про звільнення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО є необґрунтованим, оскільки було прийняте без єдиного посилання на норми чинного законодавства. Крім того, ВР проголосувала за відставку В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, коли та була тимчасово непрацездатна (лікарняний лист і виклик карети швидкої допомоги зафіксовано, ці документи передано в суд), наголошували адвокати.