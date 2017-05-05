Євродепутати закликали українську владу скасувати е-декларування для громадських активістів

У Європарламенті 20 депутатів закликали Київ скасувати електронне декларування для громадських активістів, які займаються протидією корупції, пише Центр інформації про права людини.

Видання повідомляє, що про це йдеться у листі, направленому на ім'я президента, прем'єр-міністра та спікера парламенту.

"Ми переконані, що ці нововведення, які зараз покладені на представників неурядових організацій, що займаються протидією корупції, з вимогою публікувати декларації про їхні доходи – це непотрібний, безпрецедентний і дискримінаційний крок", - йдеться у листі.

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Депутати ЄП вважають це "проявом тиску на тих громадських активістів, які невтомно виконують надзвичайно цінну роботу щодо викриття і повідомлення про випадки корупції в Україні".

Також члени Європарламенту нагадали, що саме протест проти масової корупції на найвищому державному рівні вивів українців на Євромайдан.

Як повідомляв УНІАН раніше, Кабінет міністрів України планує до кінця 2017 року розробити законопроект про введення загального декларування доходів громадян та податковому контролі витрат фізичних осіб непрямими методами. Про це йдеться в пріоритетному плані дій уряду на 2017 рік, затвердженому постановою Кабміну.

Зокрема, законопроект передбачатиме запровадження автоматизованої системи моніторингу відповідності витрат фізичних осіб отриманими доходами.